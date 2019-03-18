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Akın Öztürk: İsrail bizi sattı

Emekli Tümgeneral Cevat Yazgılı mahkemeye sunduğu ifadesinde, "Akın Öztürk bir ara benim de duyabileceğim bir şekilde kendi kendine 'İsrail bizi sattı' dedi. Bu sözü duyduğumda darbe girişiminde dış güçlerin parmağı olduğunu düşündüm...” dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:04
Akın Öztürk: İsrail bizi sattı

Emekli Tümgeneral Cevat Yazgılı mahkemede tanık sıfatıyla verdiği ifadede "Akın Öztürk bir ara benim de duyabileceğim bir şekilde kendi kendine 'İsrail bizi sattı' dedi. Bu sözü duyduğumda darbe girişiminde dış güçlerin parmağı olduğunu düşündüm...” dedi.

5 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından bağımsız mahkemeler önünde hesap sorulan FETÖ üyelelerinin, yargılama aşamasında bin bir türlü yalan taktiği ile karşılaşmaya alıştık. Son orijinal taktik ve itiraf ise Akıncı Üssü davasında darbeci general Akın Öztürk’ten geldi.

Dış güçler itirafı

Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç “15 Temmuz duruşması”nda tanık sıfatıyla ifade veren emekli Tümgeneral Cevat Yazgılı'ın sözlerini köşesine taşıdı: “Gözaltına alındığımızda başımızda polisler olduğu için Akın Öztürk ile sohbet etme imkânı bulamadım. Akın Öztürk bir ara benim de duyabileceğim bir şekilde kendi kendine 'İsrail bizi sattı' dedi. Bu sözü duyduğumda darbe girişiminde dış güçlerin parmağı olduğunu düşündüm...”

Akın Öztürk'ün İsrail bağlantısı

Kekeç, Akın Öztürk’ün 1996-1998 yılları arasında İsrail Tel-Aviv’de “askeri ataşe” olarak görev yaptığına dikkat çekerek “Buradan ne çıkar diyeceksiniz? Çok şey çıkar... 28 Şubat darbesinin arkasında FETÖ’cülerin de bulunduğu, ülkeler arasında kuryeliğe soyundukları, aynı zamanda İsrail’den gelen mesajları “doğru adrese” (!) taşımakla görevli oldukları gerçeği ortaya çıkar.” analizini yaptı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:04
  1. Akın Öztürk

YORUM YAZ

  • AlperAlper46 dk önce
    Herifler,Siyonizmin kuçağına oturmuş açıkcası.Bu arada istihbarat neden hiç görmedi bu kadar yığını?Neden kimseden hesap sorulmadı?Neden hala bir tohum m ühendisine milyonlar verip,milyarlarca dolarlık tohum,İsrailden satın alınıyor?Sorular çok ama cevap vermer yok,böyle demokrasi olu mu?
  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    asacaksınız vatan hainlerini başka türlü önleyemezsiniz
  • Gurbetçi Gurbetçi 1 sa önce
    Olurmu canım kontrollü darbe bu sozudiyenleride satacak birgün

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