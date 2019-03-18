Akın Öztürk: İsrail bizi sattı

Emekli Tümgeneral Cevat Yazgılı mahkemede tanık sıfatıyla verdiği ifadede "Akın Öztürk bir ara benim de duyabileceğim bir şekilde kendi kendine 'İsrail bizi sattı' dedi. Bu sözü duyduğumda darbe girişiminde dış güçlerin parmağı olduğunu düşündüm...” dedi.

5 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından bağımsız mahkemeler önünde hesap sorulan FETÖ üyelelerinin, yargılama aşamasında bin bir türlü yalan taktiği ile karşılaşmaya alıştık. Son orijinal taktik ve itiraf ise Akıncı Üssü davasında darbeci general Akın Öztürk’ten geldi.

Dış güçler itirafı

Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç “15 Temmuz duruşması”nda tanık sıfatıyla ifade veren emekli Tümgeneral Cevat Yazgılı'ın sözlerini köşesine taşıdı: “Gözaltına alındığımızda başımızda polisler olduğu için Akın Öztürk ile sohbet etme imkânı bulamadım. Akın Öztürk bir ara benim de duyabileceğim bir şekilde kendi kendine 'İsrail bizi sattı' dedi. Bu sözü duyduğumda darbe girişiminde dış güçlerin parmağı olduğunu düşündüm...”

Akın Öztürk'ün İsrail bağlantısı

Kekeç, Akın Öztürk’ün 1996-1998 yılları arasında İsrail Tel-Aviv’de “askeri ataşe” olarak görev yaptığına dikkat çekerek “Buradan ne çıkar diyeceksiniz? Çok şey çıkar... 28 Şubat darbesinin arkasında FETÖ’cülerin de bulunduğu, ülkeler arasında kuryeliğe soyundukları, aynı zamanda İsrail’den gelen mesajları “doğru adrese” (!) taşımakla görevli oldukları gerçeği ortaya çıkar.” analizini yaptı.