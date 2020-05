Akılla kalp Made in Türkiye’de buluştu

Akit Ekonomi

‘Goodness from Türkiye’ adlı proje çerçevesinde hedef pazarlardaki büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine ve basın mensuplarına ‘Made in Türkiye’ logolu özel tasarım hijyen kitleri gönderildi. TTG‘nin bu hamlesiyle Türkiye’nin üretim, tedarik ile ihracat başarılarını anlatmak amaçlanıyor.

DAYANIŞMA RUHU CANLANIYOR

Yeni tip Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında DHL Express’le devreye alınan ‘Goodness from Türkiye’nin önemine dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülkemiz, Covid-19 salgını döneminde dünyanın dört bir yanına dost eli uzatarak küresel mücadeleye destek veriyor. İhracatçılar olarak bizler de ‘Made in Türkiye’ hijyen ürünleriyle bu insanlık ve iyilik hareketini bir adım öteye taşıyoruz. Hedef pazarlarımızdaki büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensuplarına özel tasarım hijyen kitleri göndererek hem zor günlerde dayanışma ruhunu canlandırmayı hem de Türk ürünleri algısını ve ‘Güvenilir Tedarikçi Türkiye’ konumumuzu perçinlemeyi planlıyoruz. Her şeyden önce bu küresel salgının üstesinden gelmek için tüm insanlığın aklıyla kalbini birleştirmesi gerektiğine inanıyoruz.”

DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen ise TTG’nin önemli bir projeyi hayata geçirdiğini belirtti. Lassen, “Türkiye ihracatçılarının güçlü sesi TİM’le daha önce de pek çok projede ortak çalışmalarımız oldu. Ancak yeni ortaklığımız ‘Made in Türkiye’ logolu ürünlerin dünyaya tanıtılması konusunda bizlere daha fazlasını yapma şansı verdi” dedi.