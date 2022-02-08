Akılalmaz sürat! Çin-ABD arasını 1 saatte kat edecek

Yeni Akit Ankara

Beijing’i New York’tan ayıran 11 bin kilometre 1 saati az geçen bir sürede kat edilebilir mi? Bu, Space Transportation (Lingkong Tianxing Technology) adlı Çin girişiminin 2030 yılı perspektifinde başarma çabasında olduğu çılgın proje! Çünkü şirket bir uydu rampasından daha düşük maliyetli ve sıradan tarifeli uçaklardan 10 kat daha hızlı bir hipersonik füze-uçak geliştirdiğini açıkladı.

Uzay turizminde de kullanılacak

Söz konusu uçak, hem bu türden yolculuklar amacıyla hem de uzay turizmi gerçekleştirmek için kullanılabilecek. Tasarımcı 2019 yılında bu yana füze motor prototiplerini teste tabi tuttu. Nihai prototip ilk gerçek denemelerini 2023 ila 2025 arasında yapabilecek. İçinde yolcularla yapılacak ilk uçuşun ise 2024 yılında gerçekleşmesi planlanıyor. Hava aracının, kesin onay elde ettikten sonra önce yörünge altı uzay turizmine açılacağı belirtiliyor. Yapımcı şirket daha sonra, 2025 ila 2030 arası dönemde, daha büyük ölçülere sahip hipersonik tarifeli uçuş aracını geliştirmeyi öngörüyor. İlgili firma şimdilik çok ayrıntılı açıklama yapmış değil. Bu alanda Rusya ve Birleşik Devletler gibi ülkelerin önünde giden Çin, uzunca bir süredir füze ve hipersonik planörlere ilişkin denemeler yapıyor.