Akdeniz'de deprem! Akdeniz'de Yunanistan'ın Girit adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Yunanistan'ın Girit adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 13.2 kilometre derinlikte meydana geldiği de belirtildi.

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