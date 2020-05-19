Akdeniz'de 5.6 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Akdeniz'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, saat 02:22'de büyüklüğü 5.6 olan bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 5.89 kilometre olarak açıklandı.
AFAD, Akdeniz'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, saat 02:22'de büyüklüğü 5.6 olan bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 5.89 kilometre olarak açıklandı.
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