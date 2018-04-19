Akdağ: Cinsel İstismar Tasarısı eylem planı tamamlandı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı makamında kabul etti.

Görüşme sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Akdağ, Cinsel İstismar Tasarısı'na ilişkin, "Eylem planımızı tamamladık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. TBBM'ye gönderdiğimiz kanun iki alt komisyonda görüşüldü, bugün Adalet Komisyonunda görüşülmesine başlanıldı. Komisyon çalışmalarının bitip Genel Kurula gelmesini bekliyoruz. Sınırlı bir zaman içine girdik, vakit bulabilirsek genel kurula getireceğiz, vakit kalmazsa da seçimden sonraya kalacak" bilgisini verdi.

"SÜRATLE YAPILMASI LAZIM"

24 Haziran olarak belirlenen erken seçim tarihine ilişkin de değerlendirme yapan Akdağ, "Bahçeli'nin bir teklifi ile gündeme geldi ancak kulislerde uzun zamandır konuşuluyordu. Çok gündemde olan bir konuydu. Erken seçim yapılacaksa süratle yapılması lazım ki memleketin işleri aksamasın" dedi.