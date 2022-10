Savunma sanayi fuarları: Saha EXPO İstanbul 2022 ne zaman, nerede? Yerli ve milli savunma sanayi ürünleri

Savunma sanayinin merkezi Türkiye'ye kayıyor! SAHA Expo'ya 1000 firma katılacak

Savunma sanayi projeleri 2023: Yerli ve milli savunma sistemlerinin en yeni modellerinin sergileneceği, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek SAHA Expo 2022 için sayılı günler kaldı.

1000 FİRMA KATILACAK

57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmanın katılacağı etkinlikte savunma, havacılık ve uzay sanayii için geliştirilmiş yeni nesil çözümler sunulacak.

Baykar, Aselsan, Tusaş, Roketsan, Havelsan, Otokar gibi yerli devlerin hazır bulunacağı etkinliğe en az 30 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

FİRMALAR İÇİN ÖZEL ANALİZLER HAZIRLANACAK

İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Türkiye eskiden mal satmak için fuarlara gelinen bir ülkeydi. Savunma sanayii alanında gerçekleşen gelişmelerle olayın yönü değişti. Bu fuarda firmalarımız dışarıya mal satacaklar. Yabancılar kendi aralarında iş geliştirecekler. Her firmaya özel fuar istihbaratı dağıtacağız. Onlara özel analizler vereceğiz. Gönderdiğimiz analizler çerçevesinde firmalar birbirlerinden görüşme taleplerini oluşturacaklar.

10 BİN İŞLETMELER ARASI GÖRÜŞME YAPILACAK

Diğer yandan, Saha Expo fuarı, küçük işletmelere ve startup şirketlere kendilerini ve ürünlerini tanıtma fırsatı verecek. Fuarda en az 10 bin işletmeler arasuı görüşme yapılması planlanıyor.

METAVERSE EVRENİNDE DE YAPILACAK

Etkinlik sadece son gün halka açık olacak ve 18 yaşından büyükler katılabilecek. Fuar, 1 Kasım 2022 ile 1 Şubat 2023 tarihleri arasında Metaverse evreninde de yapılacak. Fiziki etkinliğe katılamayacak olan kişiler böylece uzaktan ürünleri görebilecek ve canlı toplantılar yapabilecek.

Türkiye savunma sanayide neler üretilir?

Kara platformları ve modernizasyonları

Deniz platformları

Hava platformları

Topçular - roketler - füzeler.

Küçük Silahlar.

Elektronik savaş sistemleri.

Sensörler.

Yazılım.

Kahramanmaraş'ta EXPO-23 heyecanı

Ayrıca: EXPO 2023 Kahramanmaraş, 23 Nisan - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenecek.

Kahramanmaraş'ı Dünya pazarına açacak EXPO-23 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile görüşen Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik,"Expo 2023 çalışması ile, Kahramanmaraş'ın dünyaya açılma serüvenini adım adım takip ediyor ve güzel şehrimiz için en iyisini temenni ediyorum. "dedi.

Kahramanmaraş için uluslararası platform da önemli rol oynayacak olan EXPO-23 çalışmaları için Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi alan Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik, Kahramanmaraş için yapılan güzel hizmetlerin destekçisi olacaklarını söyledi. Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Çevik, "Expo 2023 sürecinde, turizm şehri haline gelecek olan kahraman şehrimizi, kültürel açıdan da tüm dünyaya tanıtmamız elzemdir. Güzel şehrimizin tanıtım eksikliğini bir nebzede olsa Expo 2023 süreciyle giderileceğini düşünüyorum. Expo 2023 çalışması ile, Kahramanmaraş'ın dünyaya açılma serüvenini adım adım takip ediyor ve güzel şehrimiz için en iyisini temenni ediyorum. Davetine icabet ettiğimiz Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'e bu ince nezaketinden ötürü teşekkür ederim. Temenni ederim ki, ülkemiz ve şehrimiz adına olan her türlü güzel ve hassas çalışmalarda bu nezaketi bütün siyasilere gösterebilirim. Zirâ, bu şehir bizim şehrimize yapılan her türlü güzel projelerinin yanındayız. Kahramanmaraş'ımız her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyor." açıklamasında bulundu.

Saha EXPO nedir, kimin?

SAHA EXPO; 645 üyesi ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen uluslararası bir savunma sanayii, havacılık ve uzay sanayi fuarıdır.

EXPO nun amacı ne?

EXPO; Kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında bir olimpiyattır. Dünya sergisi ya da Dünya fuarı anlamına gelen EXPO, yenilikçi paylaşımları ve ilerlemeyi teşvik ederek işbirliğini desteklemeyi ve halkın eğitim seviyesini artırmayı amaçlayan uluslararası bir etkinliktir.

