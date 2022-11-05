  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akaryakıtın ardından bir zam daha! Vatandaşa kötü haber
Ekonomi

Akaryakıtın ardından bir zam daha! Vatandaşa kötü haber

Akaryakıt zamlarının ardından vatandaşlara bir kötü haber daha geldi. Bu kez 12 kiloluk mutfak tüpü 326 liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 18:33:00 -
Akaryakıtın ardından bir zam daha! Vatandaşa kötü haber

Son akaryakıt zamlarının ardından mutfak tüpüne de zam geldi. 12 kiloluk tüp 326 TL oldu.

Döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyon, mutfak tüplerinin fiyatlarını da etkiledi.

Mutfak tüpü fiyatlarına gelen yeni zamlar bugünden itibaren geçerli.

4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL’lik ve otogaz grubuna gelen 49 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansımıştı. Bu zamla birlikte benzin 23 TL sınırına dayandı.

Akaryakıta büyük zam geliyor! Depoları doldurun, yarını beklemeyin
Akaryakıta büyük zam geliyor! Depoları doldurun, yarını beklemeyin

Ekonomi

Akaryakıta büyük zam geliyor! Depoları doldurun, yarını beklemeyin

Beklenen rakamlar açıklandı! 4 aylık zam kesinleşti
Beklenen rakamlar açıklandı! 4 aylık zam kesinleşti

Ekonomi

Beklenen rakamlar açıklandı! 4 aylık zam kesinleşti

Benzin ne kadar oldu? Akaryakıt zammı LPG ne kadar oldu 4 Kasım Cuma
Benzin ne kadar oldu? Akaryakıt zammı LPG ne kadar oldu 4 Kasım Cuma

Ekonomi

Benzin ne kadar oldu? Akaryakıt zammı LPG ne kadar oldu 4 Kasım Cuma

İnternet ücretlerine zam!
İnternet ücretlerine zam!

Ekonomi

İnternet ücretlerine zam!

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Hangi iller için TOKİ kura çekimi başladı?
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Hangi iller için TOKİ kura çekimi başladı?

Aktüel

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Hangi iller için TOKİ kura çekimi başladı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23