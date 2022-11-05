Akaryakıtın ardından bir zam daha! Vatandaşa kötü haber
Akaryakıt zamlarının ardından vatandaşlara bir kötü haber daha geldi. Bu kez 12 kiloluk mutfak tüpü 326 liraya yükseldi.
Son akaryakıt zamlarının ardından mutfak tüpüne de zam geldi. 12 kiloluk tüp 326 TL oldu.
Döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyon, mutfak tüplerinin fiyatlarını da etkiledi.
Mutfak tüpü fiyatlarına gelen yeni zamlar bugünden itibaren geçerli.
4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL’lik ve otogaz grubuna gelen 49 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansımıştı. Bu zamla birlikte benzin 23 TL sınırına dayandı.