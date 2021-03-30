Akaryakıt isyasyonlarına düzenleme

Bunlar, elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen ‘yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara çevriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) yürürlüğe girdi. Tebliğle yeni nesil cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin elektronik ortamda bildirimi zorunluluğuna ve bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen teknik standartlara uygun toplanmasına, anlık yahut periyodik iletilmesine ilişkin usul ile esaslar da belirlendi. Buna göre, akaryakıt istasyonlarında bayi otomasyon sistemleri kurulacak ve sistemdeki veriler GİB’e elektronik ortamda iletilecek.