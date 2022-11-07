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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili büyük skandal! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili büyük skandal! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Akaryakıt fiyatları dünyanın birçok noktasında yükselişe geçerken petrol şirketlerinin akılalmaz kar oranlarına ulaşması tüketiciler tarafından tepki çekmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 08:23:00 -
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili büyük skandal! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Ukrayna Savaşı'ndan en karlı petrol şirketleri çıktı. ABD'li petrol şirketlerinin, savaşın başlangıcı 24 Şubat'tan bu yana 200 milyar dolar kar ettiği ortaya çıktı. Haberi, İngiliz gazetesi Financial Times aktardı.

S&P’nin verilere göre, petrol endüstrisi, yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde en karlı 6 ayını yaşadı. Sektörün bu denli kazanç elde etmesi, beraberinde eleştirileri de getirdi. Siyasetçi ve ekonomistler, aşırı kazanç vergisi uygulanmasını tartışmaya başladı.

Avrupa Birliği, vergi koyarak aşırı kazançlardan yüzde 33'lük dayanışma katkısı almayı kararlaştırdı. İngiltere de yüzde 25’lik benzer bir vergi almaya başladı.

ABD Başkanı Joe Biden da aşırı kazanç vergisini gündeme getirdi. Petrol şirketlerine fiyatları düşürme çağrısında bulundu. Biden, petrol endüstrisini savaş fırsatçılığıyla suçladı. Çünkü ABD'li petrol devi Exxon, yılın 3. çeyreğinde 20 milyar dolara yakın kar açıkladı.

Financial Times'ın haberine göre, sektöre yöneltilen eleştirilen en başında, karların yatırım için kullanılmaması geliyor.

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