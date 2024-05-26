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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme! Artırma kararını duyurdular
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme! Artırma kararını duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-05-26 10:46:00 -
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme! Artırma kararını duyurdular

Reisi'nin ölümüyle yas tutan İran'da vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini devralan Muhammed Muhbir, günlük ham petrol üretimini 400 bin varil artırarak 4 milyon varile çıkarma kararı aldı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü sonrası vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini devralan Muhammed Muhbir başkanlığında başkent Tahran'da Ekonomi Konseyi toplantısı yapıldı.

Toplantıda 5,5 milyar dolarlık yabancı mali imkanların kullanımının kolaylaştırılması ve İran Ulusal Petrol Şirketinin ham petrol üretimini artırma planı onaylandı.

Günlük ham petrol üretimi 4 milyon varile çıkarılacak

Bu kapsamda İranlı yetkililere göre, şu anda 3,6 milyon varil olan günlük ham petrol üretimi 400 bin varil artışla 4 milyon varile çıkarılacak.

ABD'nin Mayıs 2018'de yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte ürettiği petrolü satmakta zorlanan İran, petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indirmişti. Bu dönemde İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da günlük ortalama 500 bin varilin altına düşmüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 14 Mayıs'ta yayımladığı son aylık raporunda, İran'ın nisandaki ortalama ham petrol üretiminin günlük 3 milyon 212 bin varil olduğu belirtilmişti. ​​​​​​​Bu da İran'ın bir önceki aya göre petrol üretimini 14 bin varil artırdığını gösteriyor.
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