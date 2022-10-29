Akaryakıt fiyatlarını düşürecek adım geliyor! Araç sahipleri sonunda bayram edecek

Son dakika: Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları zamlanırken tüm dünyanın dikkatini çeken bir hamle geldi. Batılı hükümetler Rus petrolüne karşı tavan fiyat uygulaması getirmek için hazırlanıyor. Tavan fiyatın ne olacağı netleşmezken kaynakların iddiasına göre bunun varil başına 63 ila 64 dolar olabileceği ifade edildi. Ülkede benzin fiyatları yükselirken Cumhuriyetçiler, Biden’ın stratejik petrol rezervi hamlelerinin araştırılmasını önerdi. Seçmenler ise Biden’ı destekledi.

Petrol fiyatları ABD’den gelen birtakım olumlu veri ve arzda daralma beklentisi ile hafta içinde yükselmişti. Ancak beklenenden daha güçlü gelen ABD GSYİH verileri doları destekledi ve bu da Cuma günü ham petrol fiyatları üzerinde bir miktar baskı yarattı. Şimdi gözler, önümüzdeki hafta yapılacak ve merkez bankasının güvercin bir tavır takınacağına dair işaretlerin piyasa tarafından izleneceği Fed politika toplantısına çevrildi. Ancak ABD ekonomisinin son dönemde gösterdiği direnç nedeniyle güvercin bir tavır sergileme ihtimali belirsiz görünüyor. Genel olarak Fed'in, faizleri 75 baz puan artırması ve daha fazla artış sinyali vermesi bekleniyor. Ekonomistler bu ihtimalin, petrol piyasalarında kısa vadeli dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor.

Tavan fiyat için flaş iddia

Tüm bu gelişmelerin yanında ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, geçen ay Rusya'nın enerji ihracatından elde ettiği geliri azaltmak amacıyla Rus petrolüne tavan fiyat uygulamayı kabul etmiş ancak fiyat sınırını henüz belirlenmemişti. Batı'nın Rus petrolüne yönelik yeni kısıtlamalarının da önümüzdeki aylarda arzı sıkılaştırması beklenirken Reuters tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı. Reuters’a konuşan isimsiz bir kaynak, Rus petrolü için fiyat tavanının varil başına 63 ila 64 dolar arasında belirlenebileceği iddia edildi.

Rusya'nın tavrı düşündürücü

Rusya ise petrol için bir fiyat sınırı uygulayan ülkelere ham petrol satmayacağını defalarca belirtmişti. Bloomberg köşe yazarı Julian Lee geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yorumda, “Bu Rusya için siyasi bir karardır ve G7 hangi üst sınırı koyarsa koysun bu karar değişmeyecektir” dedi.

Ancak Rusya'nın bu konudaki kararlı duruşu Batı ülkelerini duraklatmış görünüyor. Hintli bir haber kuruluşuna göre, ABD'nin yüksek enflasyon ve ekonomik karışıklık ortamında oynaklığı artan petrol piyasası nedeniyle tavan fiyat uygulamasında bazı değişiklikler yapabileceği iddia ediliyor.