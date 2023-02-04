Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? Araç sahipleri: Benzin, motorin LPG fiyatları güncel liste, 4 Şubat 2023

Akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Motorin grubunda yapılan peş peşe indirimler dikkat çekti. İndirimlerin ardından güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin fiyatlarına zam ya da indirim gelecek mi? İşte 4 Şubat 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİNDE PEŞ PEŞE 3. İNDİRİM!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Motorin grubunda 68 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.

ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ

3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra geçerli olmak üzere motorinde 65 kuruş indirim geldi. 2 Şubat Perşembe gününden itibaren de motorin fiyatlarına 1 lira 2 kuruş indirim gelmişti.

LPG'YE ZAM GELDİ!

3 Şubat Cuma gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1,07 TL fiyat artışı yapıldı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 4 ŞUBAT 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,07 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,04 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,13 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12, 04 TL



ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,37 TL

Motorin fiyatı: 21,38 TL

LPG fiyatı: 12,05 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,29 TL

Motorin fiyatı: 21,45 TL

LPG fiyatı: 11,76 TL