Akaryakıt fiyatlarına sessiz zam
Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişiyor. Buna göre siyah akaryakıt ürünlerine zam geldi.
Siyah akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında yukarı yönlü ayarlama yapıldı. Kalyakın litresinde 62 kuruş, fuel oilin litresinde 54 kuruş artış gerçekleştirilirken, yüksek kükürtlü fuel oilde ise 75 kuruş zam yapıldı.
Petrol fiyatlarına bağlı olarak akaryakıt ürünlerinde bir gün arayla yeniden fiyat değişikliğine gidildi. Buna göre kalorifer yakıtının (kalyak) litre fiyatına 12 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 62 kuruş; fuel oilin litre fiyatına 54 kuruş zam yapıldı. Yüksek kükürtlü fuel oilin litre fiyatına ise 75 kuruş zam yapıldı.
Kaynak: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
Ekonomi
BRENT 77 dolara geriledi! Akaryakıt fiyatları değişti: 5 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ekonomi
BRENT 77 dolara geriledi! Akaryakıt fiyatları değişti: 5 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Ekonomi
Brent petrol fiyatlarında düşüş, indirim akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıdı: İşte güncel fiyatlar!
Ekonomi
Brent petrol fiyatlarında düşüş, indirim akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıdı: İşte güncel fiyatlar!
{relation id:1859177 slug:'akaryakit-fiyatlarina-dev-indirim-geliyor-kaciran-cok-ama-cok-uzulur'}
{relation id:1858905 slug:'brent-77-dolara-geriledi-akaryakit-fiyatlari-degisti-5-haziran-2024-benzin-ve-mazot-fiyati-ne-kadar'}