Akaryakıt fiyatları güncel: Benzin indirimi ve zam ile ilgili flaş gelişme! Dikkat çeken akaryakıtta o rakamlar

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yansıdığı akaryakıt fiyatları son olarak zam haberiyle gündeme gelmişti. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde bir araya getirdik.İşte güncel akaryakıt fiyatları..

Akaryakıtta bir indirim bir de zam

Benzine bugün itibariyle 1 lira 12 kuruşluk zam geldi. Dün de oto gaza 2 lira 12 kuruş indirim gelmişti.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Benzine bugün itibariyle 1 lira 12 kuruşluk zam geliyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat gerçekleşmedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,44 liradan satılıyor.

OTO GAZIN FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından oto gazın fiyatı İstanbul'da 10 lira 25 kuruşa, Ankara'da 10 lira 45 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 30 kuruşa geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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