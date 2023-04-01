İslam Memiş'ten altın için yeni tahmini! O tarihte altın nereden alınmalı, Türkiye'ye duyurdu: Tufana hazır olun

Altın almak isteyenlere kritik uyarı! İslam Memiş bas bas bağırdı: Sadece oradan alın! Altın tahminleri ile yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın almak isteyenleri sert bir şekilde uyardı. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlara seslenen İslam Memiş, bas bas bağarıp uyardı. Altını sadece oradan alın! Uygun fiyata altın alıp karlı çıkmak istiyorsanız mutlaka ilk adresiniz burası olsun. İşte İslam Memiş'in uygun altın almak için uyguladığı formüller...

Tufana hazır olun!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalardaki hareketlilikle ilgili analizde bulundu. Memiş "Dünyayı saran ekonomik kriz çok yakında resmi olarak ilan edilecek" diyen Memiş çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş'in bugünkü yazısında şu analizde bulundu: "Dünya Bankası, faiz artıran dünya merkez bankalarını 2023 için çok uyarmıştı, ancak bu uyarıyı kimse dikkate almadı. 2023’de beklenen tufana az kaldı! Bu kez yıkıcı bir özelliği olacak. Sorunun herkes farkında. Az hasar ile atlatmak için çözüm arıyorlar. ABD’de üç bankanın iflas etmesi daha bir şey değil. Diğer ülkelere ve diğer büyük bankalara sıçrayacak.

Sermaye el değiştirecek, dijital para sistemine geçiş hızlı ve acılı olacak. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen hafta halka kapalı planlanmamış bir toplantı için ABD’nin üst düzey mali düzenleyicilerini aradı ve şunu söyledi: “Durum sandığımızdan daha ciddi.” Yellen devam etti: “Eğer ABD borçlarında temerrüde düşerse bu ABD dolarının dünya rezervi olma statüsünü zayıflatır” dedi. Yani, böyle bir risk kabul edildi!

Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran gram altın dalgalı seyrine devam ederken Memiş'ten kritik uyarılar peş peşe geldi. Altın alacakları uyaran İslam Memiş, bas bas bağırdı. Altını sadece oradan alın! Bunu yapan paraya para demeyecek! Bu formülle kısa vadede büyük kazançlar elde edin.

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Yaptığı altın tahminleri ile adından sıkça söz ettiren İslam Memiş, bu sefer altın alacakları sıkı bir şekilde uyardı. Uygun fiyata altın almak için formüller paylaşan Memiş, bas bas bağarıp 'Sadece oradan alın' çağrısında bulundu. Bunu yapan parasına para ekliyor.

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İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN ALACAKLARA KRİTİK UYARI

Altın almak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulunan ifadeleri karar aktardı! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, en uygun alım fırsatlarını açıklayarak şunları söyledi:

"Kullanışlı bir yatırım aracı olarak görülen sertifikalı altın alım satım işlemlerinde komisyon ödeme gibi ek masraf söz konusu olmuyor. Yüzde sıfır stopaj fırsatı sunmasının yanı sıra kolay saklanabilir ve kullanıcı dostu özelliği ile uzmanlar tarafından öneriliyor.

Altın madenden çıkarıldığında saf hali ile satışa sunulabiliyor. Som altın henüz işlenmemiş hali ile çok daha ucuz bir fiyata alınabiliyor. Ancak bu şekilde almak için kilo ile satın almanız gerekir. Som altın satın aldıktan sonra kuyumcularla anlaşarak bunları işleyebilir ve kar elde edebilirsiniz. Öte yandan İstanbul Kapalıçarşı, İstanbul Harem, Altın madenciliği yapan şirketlerden som altın ve İnternet e-ticaret sitelerinden toptan altın alınabiliyor. Bu gibi alımlarda altının miktarına göre indirimli fiyatlar uygulanabiliyor."

ALTIN NEREDEN ALINMALI?

'Altın nereden alınmalı?' sorusuna yanıt veren İslam Memiş, en uygun alım fırsatını açıklayarak, "Hurda altın diğerlerine göre çok daha uyguna satın alınabilen bir tür. Bunun nedeni ise henüz işçiliğin uygulanmamış olması, Vatandaşların kuyumculara sattıkları altın hurda fiyatından satın alınarak atölyelerde yeniden işlenir" ifadelerini kullandı.

Altın alacakların tercihlerine göre hem bankadan hem de kuyumculara gidebileceğini belirten Memiş, "Bankadan ya da kuyumcudan altın almaya karar vermek için yatırım süresi dikkate alınıyor. Eğer uzun vadeli bir yatırım düşünülüyorsa bunun için kuyumcu tercih edilir. Ancak alım satım yapılacaksa bankadan almak daha karlı olur" dedi.

1 NİSAN 2023 CUMARTESİ GÜNÜ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dün bin 200 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla bin 220 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 2.018 liradan alınıyor. 1 Nisan'da çeyrek altının satış fiyatı ise 2.039 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 4.035 liradan alınıyor, 4.076 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 8 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 8 bin 047 liradan alınırken 8 bin 123 liradan satışta.

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