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Yerel O ilçemizde akaryakıt istasyonunda tankerde korkutan yangın! Son dakika: Akaryakıta doğru büyük tehlike
Yerel

O ilçemizde akaryakıt istasyonunda tankerde korkutan yangın! Son dakika: Akaryakıta doğru büyük tehlike

Yeniakit Publisher
2023-04-01 18:25:00 - 2023-04-01 19:16:50
O ilçemizde akaryakıt istasyonunda tankerde korkutan yangın! Son dakika: Akaryakıta doğru büyük tehlike

Sultanbeyli'de bir akaryakıt istasyonunda bulunan tankerde yangın çıktı. Akaryakıta doğru yönlenmesi büyük tehlike anları yaşandı...Tedirgin eden o haberin detayları...

Sultanbeyli'de akaryakıt istasyonunda tankerde yangın

Sultanbeyli'de bir akaryakıt istasyonunda bulunan tankerde yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

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