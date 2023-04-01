O ilçemizde akaryakıt istasyonunda tankerde korkutan yangın! Son dakika: Akaryakıta doğru büyük tehlike
Sultanbeyli'de bir akaryakıt istasyonunda bulunan tankerde yangın çıktı. Akaryakıta doğru yönlenmesi büyük tehlike anları yaşandı...Tedirgin eden o haberin detayları...
Sultanbeyli'de akaryakıt istasyonunda tankerde yangın
Sultanbeyli'de bir akaryakıt istasyonunda bulunan tankerde yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
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