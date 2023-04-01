Çin'in petrol devi duyurdu: Büyük kar artışı aldık! Doğalgaz petrol üretimi 21,74 milyar ABD doları

Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi ve tedarikçisi Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), 2022'de yüzde 61,1'lik net kar artışı bildirdi.

Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi ve tedarikçisi Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), 2022'de yüzde 61,1'lik net kar artışı bildirdi. Şirket, Shanghai Borsası'na gönderdiği yazılı açıklamada ana şirkete atfedilen net karın geçen yıl 149,38 milyar yuana (21,74 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti. Şirketin ticari geliri, bildirilen dönemde yüzde 23,9 artarak yaklaşık 3,24 trilyon yuana yükseldi. Firma ayrıca serbest nakit akışının, bir önceki yıla göre yüzde 88,4 artış gösterdiğini kaydetti.

Çin’in karışık verilerinden sonra petrol

Çin’in ticari faaliyet verilerinin, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısına ilişkin karışık ekonomik ipuçları sunmasıyla, petrol fiyatları Cuma günü çok az hareket ederken piyasalar, gelecek hafta yapılacak OPEC toplantısından yeni bir yönlendirme bekliyor.

Çin’in satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri, imalat faaliyetinin Mart ayında bir önceki aya göre beklenenden daha düşük bir hızda da olsa yavaşladığını, imalat dışı faaliyetlerin ise son 12 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdiğini gösterdi.

Yine de Çin ekonomisi için bir gösterge niteliği taşıyan fabrika faaliyetlerindeki zayıflık, ülkedeki emtia talebine ilişkin bazı endişeleri artırdı.

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Çin fabrikaları, küresel ekonomik koşulların kötüleştiği bir ortamda offshore ihracat talebindeki belirgin yavaşlamayla boğuşuyor.

Çin'de genel iş faaliyetleri, son 15 yılın en hızlı artışını göstererek COVID-19 sonrası ekonomik toparlanmanın düzensiz bir hızda da olsa yolunda olduğunu gösterdi.

investing' akatradığı haberde: Petrol boğaları, Çin'deki toparlanmanın ham petrol talebini bu yıl rekor seviyelere çıkaracağına inanırken son veriler, böyle bir senaryonun beklenenden daha uzun sürede gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Brent %0,1 düşüşle 78,56 dolara gerilerken ham petrol 74,41 dolarda yatay seyretti. Her ikisi de bu hafta 15 ayın en düşük seviyesinden geri dönerek %4 ila %8 arasında keskin bir artış gösterdi.

Arzın sıkılaştığına dair işaretler de bu hafta ham petrol fiyatlarını destekledi; hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden gelen ham petrol ihracatı dururken ABD stokları, rafineri talebindeki toparlanma işaretleriyle sert bir düşüş yaşadı.

OPEC Ortak Bakanlar İzleme Komitesinin Pazartesi günü yapacağı toplantıda, gelecekteki üretim kesintilerine ilişkin yeni ipuçları aranacak. OPEC bakanları, bu ayın başlarında petrol fiyatlarının düşmesinin ardından piyasaları istikrara kavuşturma sözü verirken basında çıkan son haberler, kartelin üretimi sabit tutma niyetinde olduğunu gösteriyor.

Yavaşlayan ekonomik büyüme ve bankacılık krizi korkusu, talebin bu yıl sabit kalması ihtimalini ciddi şekilde azalttığından ham petrol fiyatları 2023'ün ilk çeyreğinde %4 ila %5 arasında değer kaybetmiş olacak.

ABD’de bazı bankaların batması, dünyanın dört bir yanından gelen zayıf ekonomik göstergeler gibi yakın bir resesyona ilişkin endişeleri artırdı.

Düzenleyicilerin müdahalesi daha büyük bir krize ilişkin korkuları azaltmış olsa da piyasalar, banka çöküşlerinden kalan ekonomik yaralara karşı temkinli olmaya devam etti.

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