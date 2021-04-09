Akarcalı'dan kadına şiddet diye ortalığı ayağa kaldıranlara tokat gibi cevap

Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, eski Ayasofya İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın Tweetlerinin tartışıldığı programda gazetelerde yer alan rezil magazin sayfalarını örnek göstererek "kadına saygı bu mudur?" diyerek tepki gösterdi.

Akarcalı'nın açıklamaları şöyle:

Nasıl çok temel konuları unutup böyle bir tweet üzerinde saatler harcıyoruz. Kadına şiddeti yapanlar aydın geçinen insanların dizileridir. Türk dizilerindeki kadının durumu nedir diye tartışan kimse görmedim. O rezil dizilerdeki rezil sahneler hakkında bir açıklama yok. Kadın kadın olarak ortaya konsun cinsiyeti ortaya konuyor. En önde gelen gazetelerimize bir bakın magazin denilen kısımlar nedir baldır çıplak hepsi. Bir gazetenin üst tarafından 14 tane bikinili kadın olur mu. Bu gerçeklerle kimse ilgilenmiyor. Dizilerde kadını yücelten bir dizi yok. Gerçeği kabul edelim kimi gazetelerin magazin sayfalarını fantazi sayfalarını alın bakın, batının hiç bir gazetesinde böyle bir şey göremezsiniz. Dizilerde kadına şiddet uygulayanların üzerine gidilmeli, farz edelim ki boynu kalın yanlış yaptı. O tek bir kişi. Dizilerde neler oluyor. Dizilerde takır takır adam öldürülüyor. Genç kızlarımız dizilerde kadına ne yapıldığını görüyor. İşgal altında olsak işgal komutanı bu dizilere izin vermez. Halkı isyana teşvik edeceksiniz diye.