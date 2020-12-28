AK Parti'nin yaptığı Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını Ekrem İmamoğlu sahiplendi!

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İstanbul’da göreve geldiğinden itibaren hizmetleriyle değil de yaptığı zamlarla gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde 2016’da başlayan ve 2019'da test sürüşleri yapılan Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın ikinci hattını bir yılda bitirdiklerini söyleyerek projeye çöktü.

İmamoğlu İstanbul'u borç batağına soktu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce 16 milyonu kucaklayacağını söyleyerek İstanbullulara büyük vaatlerde bulundu. AK Parti’nin İstanbul’u borç batağına sürüklediğini ve bunun ihanet olduğunu söyleyen İmamoğlu, İstanbul’u tarihte hiç görmediği kadar büyük miktarda borçlara soktu. Yaptığı törenle borç aldıkları ‘müjdesini’ veren İmamoğlu İstanbul’da yapılan hizmetlerin yer aldığı afişleri de propaganda ve kutlama mesajlarıyla doldurdu.

Zam üstüne zam yapan ve çoğu, İBB Meclisi’nde AK Partili ve MHP’li gruplar tarafından reddedilen İmamoğlu en son ulaşımda büyük oranda zam yaptı. Açılan projeleri tekrar açarak AK Parti’nin emeklerine çöken İmamoğlu şimdi de yapımına 2016’da başlanan Eminönü- Alibeyköy tramvay hattının ikinci hattını açtıklarını söyledi.

Eminönü- Alibeyköy tramvay hattına çöktü

2016 Kasım ayında yapımına başlanan ve AK Parti tarafından 19 Mart 2019'da test sürüşü gerçekleştirilen Eminönü- Alibeyköy tramvay hattının ikinci defa test sürüşünü yapan Ekrem İmamoğlu ikinci hattı bir yılda yaptıklarını söyledi.

CHP'li İBB, İstanbul bilboardlarında 'Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı hayırlı olsun' yazarak '1 yılda 2. raylı sistem hattını bitirdik' yalanını İstanbullu vatandaşlara yutturmaya çalıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hattın 1 Ocak'ta açılacağını duyurdu.

İBB'nin kendi sitesinde yer alan tarihte ise hattın yapımına 2016 yılında yani AK Parti döneminde başladığı yer alıyor.

2019 tarihinde Başkan Mevlüt Uysal'ın katılımıyla Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının test sürüşü gerçekleştirilmişti.