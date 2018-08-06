AK Partili Turan: İstenmiyorsun git artık!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Beyçayır köyünü ziyaretinde yaptığı konuşmada, sadece seçim dönemlerinde değil her zaman köyleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Bizler, bugün söz verip de yarın cayanlardan değiliz. Her daim milletimizin yanındayız. Milletimizin hanesine, köyüne, kasabasına misafir olmak bizler için gururdur, şereftir." ifadesini kullandı.

CHP'deki kurultay tartışmalarına da değinen Turan, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun siyaseten artık bir meşruiyeti kalmadı. Delegelerin yarısı imza vermiş. Sen diyorsun ki 'Yok iki kişi eksik, yok üç kişi eksik. Yahu istenmiyorsun. Bırak git artık. Bu kadar adam seni istemiyorsa senin partide artık bir karşılığın yoktur. Ama adam bırakıp gitmiyor. Çünkü projeyle gelmiş. Çünkü kaset operasyonuyla gelmiş. Kılıçdaroğlu geldikten sonra var olan CHP’ye bakın. CHP’de bırakın siyaset yapmayı, hayatında CHP'nin kapısından bile geçmemiş, şaibeli tipler ön seçimde en başta çıktılar. Çünkü partinin genetiğiyle oynadılar. Milli hassasiyeti olan CHP'lileri tasfiye edip yerli ve milli ne kadar değer varsa hepsine hakaret eden adamları baş tacı yaptılar. Mustafa Kemal Atatürk’ün 95 yıllık partisini HDP’nin kötü bir karikatürü haline getirdiler."