AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘partizanlığı yok edeceğiz’ diyerek Boğaziçi Üniversitesi önünde DHKP-C terör örgütü marşı söyleyip ‘katil polis’ sloganları atan eylemcilere destek vermesine tepki gösteren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, belediyede yaptığı CHP'li yerleştirmelere işaret etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi önünde terör örgütü DHKP-C'nin marşını söyleyerek halay çeken, 'katil polis' sloganları atarak polise saldıran sözde öğrencilere destek çıktı.

Ekrem İmamoğlu, terör propagandası yapılan eylemden sonra sosyal medya hesabından "Partizanlığı her yerden söküp attığımızda çok güçlü bir ülke olacağız. Ülkenin en güzel beyinleri yurtdışına gitmeyecek. Her görüşten gençler geleceğimiz için birlikte çalışacaklar o zaman. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin haklı mücadelesinin yanındayım" ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na ayar

CHP İstanbul İl Örgüt Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da eylem alanına giderek 'örgütlenme' çağrısı yaptığı eyleme destek veren İBB Başkanı İmamoğlu'na Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu tepki gösterdi.

Göksu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı 'partizanlığı söküp atacağız' diyormuş. CHP Ümraniye Belediye Başkan Adayı İBB Şehir Hatları Yönetim Kurulu Başkanvekili, CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili, CHP Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İBB İtfaiye Başkanı. Nasıl da sökmüş atmış ama…" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanının terör marşı söyleyen eylemcilere verdiği destek için ise Göksu, "Ayrıca bir İBB Başkanının, "Katil polis " diye bağıranlara 'Haklı mücadelelerinin yanındayım' mesajı vermesi hangi ruh halinin tezahürüdür acaba?" diyerek tepki gösterdi.