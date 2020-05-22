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AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandığını açıkladı

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, şüphe üzerine yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Saklı, hastalığa ilişkin herhangi bir semptomun olmadığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 08:52:00 -
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandığını açıkladı

Hakkâri'nin Şemdinli Belediye Başkanı AK Partili Tahir Saklı, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Hastanede tedavi altında olduğunu belirten Saklı, "Sağlık durumum gayet iyi; hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok" dedi.

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın, şüphe üzerine yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

"Herhangi bir semptom yok"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tahir Saklı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Değerli dostlarım, dün akşam yaptırdığımız Kovid-19 testinin sonuçlarını bugün aldık. Test sonucum maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi; hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Dostlarımızın dualarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Karantinaya alındılar

Öte yandan, Şemdinli Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise koronavirüs vakası görülmesi nedeniyle Beşevler Mahallesi 113. Sokak No: 24/3, Beşevler Mahallesi 113. Sokak No: 24/4 ve Tütünlü köyü Orta Mahallesi'nin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile bugünden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alındığı bildirildi

Tahir Saklı kimdir?

Şemdinli'de 1969 senesinde doğan Saklı, AK Parti'nin Kurucu İlçe Başkanı olarak 2001-2008 yılları arasında görev yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Tahir Saklı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Hakkari Şemdinli Belediye Başkanı oldu.

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Yorumlar

serdar

haber değeri ne,sıradan insanlarımız yakalanıyor,her gün can kayıplarımız var,virüse yakalanan ve ölen diğer insanlarımızın isimlerini niye yayınlamıyorsunuz?
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