AK Partili Özkan: Türkiye'nin geleceği aydınlık

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Çamlık'taki Hayal Kahvesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Özkan, yerel seçim ve ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde de devam edeceğini belirten Özkan, ittifakın milletin talebiyle oluştuğunu vurguladı.

Özkan, ittifakın tekrar milletin zaferiyle sonuçlanacağına inandığını dile getirerek yerel seçimlere nasıl yansıyacağının teknik bir detay olduğunu anlattı.

İttifak konusunda, partilerin üst yönetimlerinin müzakere ederek genel çerçeveyi ortaya koyacağını kaydeden Özkan, "Her bir ille ilgili özel değerlendirmeler yapmak suretiyle işi sonuca götürürler. Esas sorulması gereken nokta, bu ittifakın olup olmayacağı ve ne minval üzere cereyan edeceği. Bunun da genel çerçevesi, iki partinin yetkili organları tarafından irade beyanından bulunulmuş, genel başkanların da ortaya koyacağı takvim içerisinde işletilecektir." dedi.

'Türkiye'nin geleceği aydınlık'

Ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özkan, bazılarının "dudak payı da olsa bardağın boş tarafını" gördüğünü söyledi. Türkiye ekonomisine yönelik saldırıları bildiklerini belirten Özkan şöyle devam etti:

"Türkiye, ekonomik göstergeleri itibarıyla pozitifte olan bir ülkedir. Riskleri, saldırıları elbette biliyoruz. Hiç endişe etmeyin. Türkiye, alternatifsiz bir şekilde büyüme istikametinde yol alıyor. Sipariş verildiği takdirde Denizli'de üretilecek bir ürün, eğer 7 gün içerisinde İngiltere'de raflarda yer alabiliyorsa, buna göre alternatifli olan Çin'de üretilen bir mal, İngiltere'de raflara girebilmek için en az iki-üç aya ihtiyacı varsa o zaman siz alternatifsiniz.

Türkiye alternatifsiz bir şekilde büyümek zorunda olan ülkelerdendir. Dinamik nüfusu, bölgesel ve küresel iş imkanları dikkate alındığı zaman endişe etmeyin, yatırımlarınızı, üretimlerinizi ihracatınızı krizi fırsata çevirmek suretiyle artırma istikametinde çalışalım. Türkiye'nin ihracat miktarı, büyüme oranı, ürettiği istihdam miktarı, kişi başına düşen refah seviyesi dikkate alındığı zaman Türkiye'nin geleceği aydınlıktır."