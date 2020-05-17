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AK Parti'li Mahir Ünal’dan çarpıcı açıklamalar! 'Bizi tehdit eden bir ruhla karşı karşıyayız’

AK Parti’li Mahir Ünal canlı yayında açıklamalarda bulunarak, 'saray rejimi yıkılacak diye tehdit eden bir ruhla karşı karşıyayız’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 18:08:00 -
AK Parti'li Mahir Ünal’dan çarpıcı açıklamalar! 'Bizi tehdit eden bir ruhla karşı karşıyayız’

AK Parti’li Mahir Ünal, Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Son çıkan darbe tartışmalarıyla ilgili konuşan AK Parti’li Mahir Ünal şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi kendisini her zaman bu ülkede rejimin, sistemin, cumhuriyetin, devletin ve milletin sahibi olarak görmüştür. Her zaman da millet üzerinde bir minnet oluşturmuştur. CHP sözcülerinin, CHP'li yetkililerin diline, söylemine baktığınızda şunu görürsünüz, bugün bu milletin yüzde 52 ile seçtiği Cumhurbaşkanı'na ve 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine hala meşru değil' diyen ve 'saray rejimi yıkılacak' diye tehdit eden bir ruhla karşı karşıyayız.

Bu ruhun yaşadığı yer neresidir? Bu ruhun yaşadığı yer CHP'dir. Yani her türlü yönetmediği, hakim olmadığı her yapıyı gayrimeşru ilan eden bir CHP ruhu var. Şimdi bu darbeci anlayış CHP'nin içerisinde hep vardı ve var olmaya devam ediyor. Bu ruhun kalbini de 27 Mayıs oluşturuyor.

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