  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

AK Parti'li Karayel, yeniden Türkiye Avrupa Birliği KPK başkanı oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-23 17:41:11 -
AK Parti'li Karayel, yeniden Türkiye Avrupa Birliği KPK başkanı oldu

TBMM (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanlığına yeniden seçildi.

TBMM Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu toplandı.

Başkanlık divanını belirlendiği toplantıda, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel yeniden komisyon başkanı seçildi. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin ise başkan yardımcısı oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı