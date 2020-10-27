  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti'li Karaaslan: "Peygamberimizin yaşantısı insanlığın önündeki en doğru örnektir"
Aktüel

AK Parti'li Karaaslan: "Peygamberimizin yaşantısı insanlığın önündeki en doğru örnektir"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:16:47 -
AK Parti'li Karaaslan: "Peygamberimizin yaşantısı insanlığın önündeki en doğru örnektir"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, insanlığa hakkı ve hakikati anlatan, merhameti ve güzel ahlakı yaşayışıyla gösteren son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrif ettiği Mevlit Gecesi'ne bir kez daha ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

"Cömertlik, tevazu, şefkat, merhamet, adalet gibi değerleri öğreten ve sünneti seniyyesiyle rehber olan Peygamberimiz, temsil ettiği değerler ve çağlar aşan örnekliğiyle insanlığı cahiliyye karanlığından kurtardığı gibi yüzlerce yıldır yolumuzu aydınlatmaktadır." ifadesini kullanan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Peygamberimizin yaşantısı, bunalım ve çıkmazlar yaşayan insanlığın bu süreçten kurtulması için bir reçete ve önündeki en doğru örnektir. İnancımızda ve kültürümüzde çok önemli yeri bulunan, manevi duygularımızın zirveye ulaştığı Mevlit Gecesi'nde Rabb'imizin sonsuz af ve mağfiretine sığınıyor, huzur ve selametimiz için ellerimizi içtenlikle semaya kaldırıyoruz. Duamız, koronavirüs salgını başta olmak üzere sağlık ve esenliği bozan tüm sıkıntıların bir an önce ortadan kalkmasıdır."

Karaaslan, son dönemde özellikle Avrupa ülkelerinde İslam düşmanlığının tehlikeli bir virüs gibi toplumlara sirayet ettiğini, ırkçı saldırılara dönüştüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"Batı'da giderek artan ve şiddetlenen İslam karşıtlığı kutsal kitabımıza, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimize ve tüm inanç değerlerimize yönelik topyekun bir saldırıya dönüşmüştür. Unutulmamalıdır ki bugün tüm insanlık, onun rehberlik ve örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Bu bakımdan insanlık, Peygamberimizin ahlakına sımsıkı sarılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve İslam aleminin Mevlit Gecesi'ni tebrik ediyor, bu müstesna gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesine ve hepimiz için tefekküre vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
27.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Mete Yarar'dan Hatay'daki saldırıya ilişkin açıklama: Bunu ilk kez gördüm
Gündem

Mete Yarar'dan Hatay'daki saldırıya ilişkin açıklama: Bunu ilk kez gördüm

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, dün gece Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerin sınırdan paramotor kull..
Bill Gates, koronavirüs için yeni tarihi açıkladı
Dünya

Bill Gates, koronavirüs için yeni tarihi açıkladı

Uzun zamandır aşı kampanyaları yürüten ve koronavirüs salgını konusunda uyarılarında bulunan ABD'li milyarder Bill Gates, aşının insanlığın ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay