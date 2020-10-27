AK Parti'li Karaaslan: "Peygamberimizin yaşantısı insanlığın önündeki en doğru örnektir"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, insanlığa hakkı ve hakikati anlatan, merhameti ve güzel ahlakı yaşayışıyla gösteren son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrif ettiği Mevlit Gecesi'ne bir kez daha ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

"Cömertlik, tevazu, şefkat, merhamet, adalet gibi değerleri öğreten ve sünneti seniyyesiyle rehber olan Peygamberimiz, temsil ettiği değerler ve çağlar aşan örnekliğiyle insanlığı cahiliyye karanlığından kurtardığı gibi yüzlerce yıldır yolumuzu aydınlatmaktadır." ifadesini kullanan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Peygamberimizin yaşantısı, bunalım ve çıkmazlar yaşayan insanlığın bu süreçten kurtulması için bir reçete ve önündeki en doğru örnektir. İnancımızda ve kültürümüzde çok önemli yeri bulunan, manevi duygularımızın zirveye ulaştığı Mevlit Gecesi'nde Rabb'imizin sonsuz af ve mağfiretine sığınıyor, huzur ve selametimiz için ellerimizi içtenlikle semaya kaldırıyoruz. Duamız, koronavirüs salgını başta olmak üzere sağlık ve esenliği bozan tüm sıkıntıların bir an önce ortadan kalkmasıdır."

Karaaslan, son dönemde özellikle Avrupa ülkelerinde İslam düşmanlığının tehlikeli bir virüs gibi toplumlara sirayet ettiğini, ırkçı saldırılara dönüştüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"Batı'da giderek artan ve şiddetlenen İslam karşıtlığı kutsal kitabımıza, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimize ve tüm inanç değerlerimize yönelik topyekun bir saldırıya dönüşmüştür. Unutulmamalıdır ki bugün tüm insanlık, onun rehberlik ve örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Bu bakımdan insanlık, Peygamberimizin ahlakına sımsıkı sarılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve İslam aleminin Mevlit Gecesi'ni tebrik ediyor, bu müstesna gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesine ve hepimiz için tefekküre vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."









