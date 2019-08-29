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AK Partili isimlerden 'Erdoğan A4'e çizdi' iddialarına yalanlama

Eski bakanlar Yalçın Akdoğan, Mahir Ünal ve Efkan Ala tarafından yapılan ortak açıklamada, 'Dolmabahçe’de yapılan AK Parti ile HDP görüşmesinde, kimin nerede oturacağını beyaz bir A4 kâğıdına bizzat Erdoğan çizdi' haberinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:57
AK Partili isimlerden 'Erdoğan A4'e çizdi' iddialarına yalanlama

AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleşen görüşmeye yönelik, 'Dolmabahçe’de kimin nerede oturacağını beyaz bir A4 kâğıdına bizzat Erdoğan çizdi.' şeklindeki iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Eski bakanlar Yalçın Akdoğan, Mahir Ünal ve Efkan Ala, çözüm sürecinde AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Erdoğan A4'e çizdi" başlıklı haberde yer alan iddiaların tamamen asılsız, gerçek dışı ve uydurma olduğunu duyurdu.

Akdoğan, Ünal ve Ala adına AK Parti'den yapılan açıklamada, 28 Ağustos tarihli bir gazetenin manşetinde "Erdoğan A4'e çizdi" başlıklı haberin yer aldığı anımsatıldı.

Çözüm süreci bağlamında AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında 28 Şubat 2015'te Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye yönelik, "Dolmabahçe'de kimin nerede oturacağını beyaz bir A4 kâğıdına bizzat Erdoğan çizdi." şeklindeki iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Açıklamada, "İddialar tamamen asılsız, gerçek dışı ve uydurmadır. Tamamen hayal ürünü olan ve isimsiz kaynak üzerinden spekülasyon üreten bu haberi yalanlıyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen iddiaların külliyen yalan olduğunu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:57
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. HDP
  3. AK Parti

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