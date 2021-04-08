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Gündem AK Partili isimden 'kibir' uyarısı: Kibirli bir dille kırıcı cevap verilmesi, dava bilinciyle bağdaşmaz
Gündem

AK Partili isimden 'kibir' uyarısı: Kibirli bir dille kırıcı cevap verilmesi, dava bilinciyle bağdaşmaz

AK Parti içindeki bazı ‘kibirli dil’in kullanılmasına ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu, “Bu dil AK Partililik/ dava bilinciyle bağdaşmaz.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 21:24:00 - 2021-04-08 21:34:31
AK Partili isimden 'kibir' uyarısı: Kibirli bir dille kırıcı cevap verilmesi, dava bilinciyle bağdaşmaz

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Makamın gücüne, imkanlarına güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz." demişti. AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner de Twitter üzerinden benzer bir çıkış yaptı. 

Metiner, şöyle yazdı:

“AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, 

Reis’i ve Ak Parti’yi çıkarsız ve cansiperane bir biçimde sadece burada değil her yerde savunan hasbi insanlara birilerinin sıfatları ne olursa olsun kibirli bir dille kırıcı cevap vermesi, Ak Partililik/dava bilinciyle bağdaşmaz.

Birbirimizin tamamlayıcı uzuvlarıyız biz.”

İşte Metiner’in paylaşımı:

 

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