AK Partili isimden 'İYİ Parti' sorusuna cevap

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezi’nde erken seçim kararını değerlendirdi. İYİ Parti’nin seçimlere girip giremeyeceğine yönünde gelen soruya cevap veren Ünal, “Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın.” dedi.