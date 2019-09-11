0553 313 94 23

AK Partili isim sinyali verdi! 3-5 bakan değişecek

AK Parti’de kabine revizyonu söylentileri her geçen gün artıyor. Yeni Akit’e konuşan AK Parti'den bir yönetici, “Kabine değişikliği Kızılcahamam’da yapacağımız kamp sonrası olacak ve radikal bir değişim söz konusu olmayacak, 3-5 bakan değişecek” dedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:55
AK Partili isim sinyali verdi! 3-5 bakan değişecek

 Sezai Erhan  yeniakit 

AK Parti kulislerinde uzun süredir konuşulan kabine değişikliği AK Parti'nin 4-6 Ekim 2019 tarihinde Kızılcahamam’da yapacağı 29. Değerlendirme ve İstişare Kampı sonrasına kaldı. Yeni Akit’e konuşan AK Parti'den bir yönetici, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine üyeleriyle ilgili performans raporlarını, kamuoyu yoklamalarını ve diğer kriterleri göz önünde tutarak bir sınırlı revizyon yapacağını yani 3-5 bakanı kapsayacağını belirtti.

Bu bakanların değişmeyeceği konuşuluyor

Kulislerde, kabine üyelerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un değişmeyeceği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kaç ay önce kabine değişikliği sorusuna "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız" demişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:55
  1. AK Parti
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
  4. Süleyman Soylu
  5. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  6. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  7. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  8. Recep Tayyip Erdoğan
  9. kabine revizyonunu
  10. Yeni Akit

YORUM YAZ

  • jojo11 dk önce
    Kızılcahamam tatili ne zaman biter Aileden sorunlu Kadem bakanlığı da değişecek mi bana kalsa komple kapatılması lazım zarardan başka bir şey görmedik.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

MİT TIR’larının durdurulması davasında karar!
  1. MİT TIR’larının durdurulması davasında..
  2. CHP’de olağanüstü toplantı
  3. Talas’ta dev ekranda milli heyecan
  4. MYP lideri Yılmaz: "Dünya ticaretinde..
  5. Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol..
  6. TAV Havalimanları ve ortağı Groupe..
  7. Başkan Turanlı muhtarlara bilgisayar..
  8. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim..
  9. AVM’de bomba tatbikatı nefes kesti
  10. Gençlik kampı bu kez zabıtalar ve..
  11. Minik yelkenciden Balkan şampiyonluğu
  12. TAV ve Groupe ADP’den girişimlere..
  13. İlk kez Antep fıstığı topladılar
  14. Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi..
  15. 85 ülkeden 250 gazeteci geliyor
  16. İranlı mühendis Van'da araçlar için..
  17. Mezitli Belediyesi Su Parkı, 3 ayda 30..
  18. Sumatra adasında hava kirliliği..
  19. Bayrampaşa Hayırevlerinden 500..
  20. KIA Sportage’dan 5 bin km’ye varan..
  21. Eşi tarafından öldürülen kadının..
  22. Uyuşturucu ticareti suçundan aranan 1..
  23. Safran tarlalarına turist yağacak
  24. CHP PM pazar günü olağanüstü toplanacak
  25. Mehmet Ekici ve Martin Linnes kadro..
  26. İngiltere'den yabancı öğrencilerle..
  27. Büyükşehir Belediyesi50 bin kişiye..
  28. Köy evinde silah ve mühimmat ele..
  29. Gölyazı’da hazan mevsimi
  30. Bünyan Belediyesi 3 bin kişilik aşure..
İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

Günün Karikatürü

11 Eylül 2019
AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim