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AK Partili Başkan son hareketiyle muhalefetin bile takdirini kazandı

AK Partili Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Audi marka A6 model lüks makam aracını satarak durumu olmayan 12 bin öğrenciye yardımda bulunacak.

03 Eylül 2019 Salı 13:20
AK Partili Başkan son hareketiyle muhalefetin bile takdirini kazandı

Göreve geldiği günden beri ilçe genelinde vatandaşların gönlünde taht kuran Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, son olarak Audi marka A6 model lüks makam aracını satarak ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye masrafları için harcadı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde görev yapan AK Partili Belediye Başkanı Ali Toltar'ın yerine 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan Hamza Şayir belediye başkanı seçildi.

Tasarruf tedbirlerini devreye soktu

Büyük bir özveri ile çalışan ve sürekli halkın içinde olmaya özen gösteren Başkan Şayir, ilçede tasarruf tedbirlerini devreye sokarak eski başkandan kalan makam aracını sattı. Başkan Şayir, bu satıştan elde edilen geliri ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye masrafları için harcadı.

"12 bin öğrencimize yardımda bulunacağım"

Konuyla ilgili Haberler.com'a bir değerlendirmede bulunan Başkan Şayir, "Belediye başkanı olmadan önce de eğitime destek veriyordum. Şu anda belediye başkanı olarak da birinci önceliğim eğitime destek vermek. Kaynak oluşturamadığımız için böyle bir yola gittim. 12 bin öğrencimiz var, bu öğrencilerimizin tamamına kırtasiye yardımında bulunacağım" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:20
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