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AK Partili başkan istifa etti

AK Parti Nurhak İlçe Başkanı Mehmet İnan, görevinden istifa etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:25
AK Partili başkan istifa etti

AK Parti Nurhak İlçe Başkanı Mehmet İnan’ın yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiği bildirildi

Kasım 2017'de yapılan kongrede başkanlığa getirilen Mehmet İnan, işlerinin yoğunluğu sebebiyle görevini bırakıt.

AK Parti İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada; "Nurhak İlçe Başkanımız Sn Mehmet İnan işlerinin yoğunluğu nedeniyle İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiştir. Mehmet İnan kardeşimize bugüne kadar partimize yapmış olduğu hizmetleri nedeniyle teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte Nurhak İlçe Başkanlığı görevini İlçe Başkan Yardımcımız Siyasi ve Hukuki İşler Başkanımız Sn Ahmet Kuyruk vekaleten yürütecektir." ifadeleri kullanıldı.

 

 

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:25
  1. AK Parti Nurhak İlçe Başkanı Mehmet İnan
  2. AK Parti Nurhak İlçe Başkanı Mehmet İnan istifa

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