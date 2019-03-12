AK Partili başkan cinayetinde mahkeme kararını açıkladı! Niğde'nin merkez Yeşilgölcük Belde Belediye Başkanı AK Partili Hakkı Şengül'ü tabancayla vurarak öldüren ve sadece 15 yıl hapis cezası alan Serkan Teltik, itirazlar üzerinde yeniden yargılandığı davada ömür boyu hapse mahkum edildi.

Niğde'nin merkez Yeşilgölcük Belde Belediye Başkanı AK Partili Hakkı Şengül'ü tabancayla vurarak öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezası verilen tutuklu sanık Serkan Teltik'in (30), savcılığın itirazı üzerine yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozarak, Teltik'i ömür boyu hapse mahkum etti. Yeşilgölcük Belediyesi'nde geçici işçi olarak çalışırken sigortasının yatırılmadığını ileri süren Serkan Teltik, 8 Mayıs 2018'de belediye binasına gelip, Başkan Hakkı Şengül'ü tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Teltik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Serkan Teltik hakkında Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen sanık Teltik, yargılandığı Niğde 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Başsavcılık itiraz etti Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ise Serkan Teltik'in kamu görevlisini görevi başında 'planlı ve tasarlayarak' öldürdüğünü belirtip, bu nedenle 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanmadan cezanın verilmesi gerektiğini savunarak karara itiraz etti. İtirazın ardından Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Serkan Teltik'i ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.