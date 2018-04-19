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AK Parti'den 'seçim kampanyası' açıklaması

Erken seçim kararını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim kampanyasının nasıl yapılacağı üzerine gelen soruya 'AK Parti' bu konuda ustadır" şeklinde cevap verdi.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:27
AK Parti'den 'seçim kampanyası' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, düzenlediği basın toplantısında erken seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erken seçim kararını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim kampanyasının nasıl yapılacağı üzerine gelen soruya 'AK Parti' bu konuda ustadır" şeklinde cevap verdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi. Parti Sözcüsü Mahir Ünal, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Erken seçim kararıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Ünal, "Siyaseten seçim havası oluştuğunda buna bigane kalmamız düşünülemez. 65 gün sonra seçime gidiyoruz. AK Parti olarak her seçim arefesinde tekrar seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı başlatırız. AK Parti olarak her şekilde seçime hazırız. Bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Çünkü bu seçim cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin bir arada gelişeceği, artık seçim beyannamelerinin bizzat cumhurbaşkanı adayı tarafından ilan edilecek bir süreç oluşturuyor" dedi.

Uyum Üst Komisyonu'nun çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu kaydeden Ünal, şöyle devam etti:

"AK Parti siyasetini ve iletişimini samimiyet ve dürüstlük üzerine bina etmiştir. Benim de, Sayın Hükümet Sözcümüzün de erken seçim konusunda sarf ettiğimiz ifadeler son derece samimi ve o günkü siyasi pozisyonlarımız itibarıyla görüşlerimizdi. Biz iktidar partisi olarak her zaman seçimlerin vaktinde olması gerektiği konusundaki pozisyonumuzu ifade ettik. Sayın Genel Başkanımız da 'Kasım 2019' diye altını çizdi. Ondan sonraki süreçte ne oldu? Sayın Genel Başkanımız gerekli istişarelerini yaptı. Daha sonra Bakanlar Kurulu'nda konu istişare edildi. Ertesi gün Sayın Bahçeli ile konu görüşüldü. MYK ile Sayın Cumhurbaşkanımız bir araya geldi ve bu yeni duruma karşı en doğru pozisyonunu aldı. 'Daha önce şöyle demiştiniz' gibi ifadeler kullanıyor ana muhalefet. Siyaset doğru pozisyon almaktır. Hızlı davranmaktır. Siyaset kendi pozisyonunuzu alırken aldığınız pozisyonun ülke çıkarlarına fayda sağlayacağını bilmektir."

İYİ PARTİ SORUSUNA CEVAP

Ünal, İYİ Parti'nin seçimlere katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmanın hatırlatılması üzerine "Biz geçmişte seçimlerden alıkonulmak istenen, genel başkanı yasaklanmış, partisi kapatılmak istenmiş, demokrasi dışı müdahalelerle önü kesilmek istenmiş bir gelenekten geliyoruz. Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın" dedi.

"İNTERNET TEMELLİ KAMPANYA"

Kampanya dönemine hazırlıklı olduklarını belirten Ünal, "Yerinden, internet temelli bir seçim kampanyası yürüteceğiz. İnternetin ve sosyal iletişim ağlarının çok güçlü kullanılacağı bir kampanya olacağını daha önce açıklamıştık" dedi.

Ünal, "Mayıs ayının 15'i gibi kampanya süreci başlar. Sayın Başbakanın ve Cumhurbaşkanının katıldığı büyük mitinglerimiz olacak" diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 13:27
  1. Mahir Ünal
  2. erken seçim

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  • şuurluşuurlu5 sa önce
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