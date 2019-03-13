0553 313 94 23

AK Parti'den Netanyahu'ya çok sert tepki! "Ondan övgü gelse utanç duyardık"

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör diyen İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında sert sözler söyledi. Çelik, "Ondan övgü gelse utanç duyardık." dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:04
AK Parti'den Netanyahu'ya çok sert tepki! "Ondan övgü gelse utanç duyardık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör diyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya cevap gecikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör devletinin liderine gereken cevabı verdi. 

"Ondan övgü gelse utanç duyardık"

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yapan Ömer Çelik, "Netanyahu Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında diktatör ifadesi kullandı. Kendisine yakışan bu ifadeyi iade ediyorum. Diktatör demesinin altyazısında şu vardır, seçimle işbaşına gelen demokratlığından Netanyahu rahatsızdır. Filistinli mazlumlara sahip çıkmasından rahatsızdır. Kendi vatandaşlarını birinci ve ikinci sınıf olarak nitelendirmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Netanyahu ırkçı yaklaşımına devam ediyor. Ondan övgü gelse utanç duyardık." dedi. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:04
  1. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  2. İsrail
  3. Terör Devleti İsrail
  4. Binyamin Netanyahu
  5. Açıklama

YORUM YAZ

  • mustafa kartalmustafa kartal42 dk önce
    BU KATİL,CANAVAR" NEDİYONYAHU" YA DA SIRA GELİR BİR GÜN ELBET...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Aleni şekilde terör odakları ile kurdukları ilişkileri ilan etti"
  1. "Aleni şekilde terör odakları ile..
  2. Kocasinanlı çocuklar milli değerlerle..
  3. AK Parti sosyal medyada rekor kırdı!..
  4. Seçim yaklaştı: Akşener’den türbe..
  5. MHP’li Taşdoğan: “Biz bu ülkede..
  6. Lice’de heyelan nedeniyle bozulan yol..
  7. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98...
  8. AB'de sanayi üretimi ocakta arttı
  9. Soylu: Amerika da, Avrupa da söylüyor,..
  10. Sıfır Atık Projesi’ne 10 pilot okul..
  11. Bahreyn, Mısır, Lübnan "Boeing 737..
  12. Tarihi ilkokul restore edildi
  13. Kızıltepe’de yetişkinlere yönelik..
  14. "DigiGirlz 2019" ile kız öğrenciler..
  15. 96’lık nine, yetkililerden yardım..
  16. Vali Pehlivan siyasi parti il..
  17. Okul Profili Değerlendirme Çalışması..
  18. Fahrettin Altun: Türk dizileri önemli..
  19. "Kültür ekonomisinde ilk beşe girmemiz..
  20. Denizli’ye 8 şeritli yeni çevre yolu
  21. Dünyanın en iyi ikinci şehri Melbourne..
  22. Başkan Fadıloğlu, yapılacak hizmetleri..
  23. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
  24. Vali Pehlivan esnafları ziyaret etti
  25. Genç öğretmen mutfak tüpüyle intihar..
  26. Vali Pehlivan Seçim Güvenlik..
  27. GKV’liler İstiklal Marşı’nın her..
  28. İsmet Akın: Geleceği hep birlikte..
  29. Rusların yüzde 91'i Türkiye'ye tatil..
  30. "Mansur Yavaş CHP'nin meselesidir"
Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
Noter çilesi bitiyor
Noter çilesi bitiyor
Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

Günün Karikatürü

13 Mart 2019
Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!