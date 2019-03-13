AK Parti'den Netanyahu'ya çok sert tepki! "Ondan övgü gelse utanç duyardık" AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör diyen İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında sert sözler söyledi. Çelik, "Ondan övgü gelse utanç duyardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör diyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya cevap gecikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör devletinin liderine gereken cevabı verdi. "Ondan övgü gelse utanç duyardık" AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yapan Ömer Çelik, "Netanyahu Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında diktatör ifadesi kullandı. Kendisine yakışan bu ifadeyi iade ediyorum. Diktatör demesinin altyazısında şu vardır, seçimle işbaşına gelen demokratlığından Netanyahu rahatsızdır. Filistinli mazlumlara sahip çıkmasından rahatsızdır. Kendi vatandaşlarını birinci ve ikinci sınıf olarak nitelendirmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Netanyahu ırkçı yaklaşımına devam ediyor. Ondan övgü gelse utanç duyardık." dedi.

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