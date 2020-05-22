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AK Parti'den Mansur Yavaş açıklaması

Ankaralılara hizmet yerine bahane üreten CHP'li Mansur Yavaş'a AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, tepki gösterdi. Şahin yaptığı açıklamada "CHP'li Mansur Yavaş'a bir kez daha sesleniyoruz: Gözümüz üzerinde. Beceriksizliğinin faturasını işçi kardeşlerimize kesme, emekçilerin ekmeği ile oynama, onlara zulmetme. Aksi takdirde iki elimiz de yakanda olur." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:13:00 -
AK Parti'den Mansur Yavaş açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın her fırsatta milyonlarca lira tasarruf ettiği ve bütçenin fazla verdiği şeklinde beyanda bulunduğunu belirtti.

Yavaş'ın geçen bir yıl içerisinde "partizanca yaklaşım" ile 3 bine yakın kişiyi işe aldığını aktaran Şahin, "Geçtiğimiz eylül ayında işçi çıkarmaya hazırlanan Mansur Yavaş'ı eğer işçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan Ankara'yı sana dar ederiz" diye uyardıklarını ifade etti.

"Bu uyarıdan sonra geri adım atan Mansur Yavaş'ın şimdi de kaynak bahanesine sığınarak işçi çıkarmaya hazırlandığı"nı duyduklarını aktaran Şahin, "CHP'li Mansur Yavaş'a bir kez daha sesleniyoruz: Gözümüz üzerinde. Beceriksizliğinin faturasını işçi kardeşlerimize kesme, emekçilerin ekmeği ile oynama, onlara zulmetme. Aksi takdirde iki elimiz de yakanda olur. Kimse Büyükşehir emekçilerini yalnız sanmasın." değerlendirmesinde bulundu.

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