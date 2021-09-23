AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap! İşte Nuri Demirağ'ın mektubu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan uçak fabrikasının dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü tarafından kapatılmasını görmezden geldi.

Kılıçdaroğlu, Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydik. Kendi tarihimize yabancılaştık biraz. Kendi tarihimizi iyi bilmeliyiz." iddialarında bulundu.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap!

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Turan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, iş adamı ve siyasetçi Nuri Demirağ'ın isyan ettiği mektuba yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Haklısınız, kendi tarihinize o kadar yabancılaştınız ki, uçak fabrikasını CHP'nin kapattığını bile unutmuşsunuz Kılıçdaroğlu! Nuri Demirağ'ın kapatılan uçak fabrikanın yeniden açılmasını isteyen ve adeta isyan ederek yazdığı mektubu; okumak isterseniz! Belki mahcup olursunuz!"

İşte o mektuplar: