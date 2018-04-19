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AK Parti'den 'İYİ Parti' açıklaması: Seçimlere...

Erken seçim ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı ile ilgili tartışmalara değinerek, "Yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız" dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 21:02
AK Parti'den 'İYİ Parti' açıklaması: Seçimlere...

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle parti genel merkezindeki kahvaltıda bir araya geldi. Parti Sözcüsü, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

İYİ PARTİ SORUSUNA CEVAP

AK Parti sözcüsü, İYİ Parti'nin seçimlere katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmanın hatırlatılması üzerine "Biz geçmişte seçimlerden alıkonulmak istenen, genel başkanı yasaklanmış, partisi kapatılmak istenmiş, demokrasi dışı müdahalelerle önü kesilmek istenmiş bir gelenekten geliyoruz. Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın" dedi.

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 21:02
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