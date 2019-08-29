AK Parti’den istifa etmişti! Ali Babacan'ın safına geçen Beşir Atalay'a şok
AK Parti’den istifa ederek Ali Babacan liderliğindeki parti kurma çalışmalarında yer alan Beşir Atalay’ın kurucusu olduğu ANAR araştırma şirketinin müdürü İbrahim Uslu görevini bıraktı.29 Ağustos 2019 Perşembe 20:34
SEZAİ ERHAN YENİAKİT
1998 yılında, Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR)'ı kuran ve 2003 yılına kadar bu merkezin koordinatörü olarak görev alan Beşir Atalay, AK Parti’den 11 Ağustos’ta istifa etmişti. Atalay’ın istifasından ardından ANAR’ın Genel Müdürü ve ortaklarından İbrahim Uslu görevini bıraktı.
Artık araştırma işi yapmayacağım
Uslu, “15 yıldır yöneticisi ve ortağı olduğum ANAR'daki hisselerimi devrederek, şirketteki tüm görevlerimden ayrıldım. Birlikte güzel işler yaptığımız çalışma arkadaşlarıma ve bana güven duyan tüm dostlarıma sonsuz teşekkürler. Bundan sonra iş yaşamımı araştırma dışında sürdüreceğim” dedi.
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