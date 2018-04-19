AK Parti'den flaş açıklama! 100 bin imza...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcıuyum yasaları çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.



Hayati Yazıcı cumhurbaşkanı adayı göstermek için seçmen olma şartı taşıyan kişilerin kimlikleriyle beraber seçim kurullarına başvurabileceklerini söyledi.



SON SÖZ YSK'DA!



En az 100 bin kişinin cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçim kurullarına kimlikleriyle beraber seçmen olmak şartıyla başvurmaları düzenlemesini içeriyor. 100 bin imza vermek isteyenler sadece bir adaya imza verebilecek. Kontrol ve denetimleri seçim kurulları yapacak. Bu denetimi sağlayacak.



Paket önümüzdeki hafta yasalaşacak.