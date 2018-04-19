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AK Parti'den flaş açıklama! 100 bin imza...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı uyum yasaları çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Yazıcı, 100 bin imza konusunda son sözün YSK'da olduğunu açıkladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:35
AK Parti'den flaş açıklama! 100 bin imza...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcıuyum yasaları çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Hayati Yazıcı cumhurbaşkanı adayı göstermek için seçmen olma şartı taşıyan kişilerin kimlikleriyle beraber seçim kurullarına başvurabileceklerini söyledi.

SON SÖZ YSK'DA!

En az 100 bin kişinin cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçim kurullarına kimlikleriyle beraber seçmen olmak şartıyla başvurmaları düzenlemesini içeriyor. 100 bin imza vermek isteyenler sadece bir adaya imza verebilecek. Kontrol ve denetimleri seçim kurulları yapacak. Bu denetimi sağlayacak.

Paket önümüzdeki hafta yasalaşacak.

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:35
  1. hayati yazıcı
  2. SİYASET Haberleri
  3. AK Parti
  4. uyum yasaları
  5. cumhurbaşkanı adayı

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  • Yunus 16Yunus 1619 dk önce
    100 000 İMZA NIN DOĞRULUĞUNU KİM KONTROL EDECEK?? ÜLKEMİZDE HERŞEYİN SAHTESİ OLUYOR HİLESİ OLUYOR DA ONDAN SORDUM? SAÇMA SAPAN İŞ YAPMAYIN
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