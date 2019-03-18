AK Parti'den duygulandıran 'Çanakkale zaferi' klibi
AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından Çanakkale zaferinin 104. yıl dönümü nedeniyle özel klip yayınlandı.18 Mart 2019 Pazartesi 12:19
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale zaferinin 104. yıl dönümü sebebiyle AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video izleyicilerden büyük beğeni topladı.
Klipte Çanakkale savaşı sırasında hastanede yaralı olarak tedavi gören Mehmetçik'in taburcu olduktan sonra memleketleri yerine yeniden cepheye döndüğü anlatıldı.
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