AK Parti'den duygulandıran 'Çanakkale zaferi' klibi AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından Çanakkale zaferinin 104. yıl dönümü nedeniyle özel klip yayınlandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale zaferinin 104. yıl dönümü sebebiyle AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video izleyicilerden büyük beğeni topladı. Klipte Çanakkale savaşı sırasında hastanede yaralı olarak tedavi gören Mehmetçik'in taburcu olduktan sonra memleketleri yerine yeniden cepheye döndüğü anlatıldı.

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