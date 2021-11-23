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Ekonomi

AK Parti'den dolar açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, döviz kurundaki dalgalanmalarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 20:15:00 -
AK Parti'den dolar açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Kısa süreli dalgalanmalarla kasıtlı olarak bir panik havası oluşturulduğunu ifade eden Kabaktepe, "Finansal krizlerle, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye’yi dize getirmeye çalışmak, daha önce denenen ve başarılı olmayan operasyonlardır. Dünyanın mihverinde olan bir ülke için, mücadele bitmez." diye konuştu.

"Panik havası"

Türkiye’ye yön vermenin tek yolunun sandık olduğunu ifade eden Kabaktepe, "Aziz milletimizin iradesi, bu operasyonların üstündedir. Kısa süreli dalgalanmalarla oluşturulmaya çalışılan panik havası, bu kutlu yürüyüşün önünde çok cılız birer teşebbüsten öteye geçemeyecek." ifadelerini kullandı.

"Bir operasyonun gölgesiyle "ülkeyi karanlık sardı" 

"Bir operasyonun gölgesiyle "ülkeyi karanlık sardı" diyenlere seherimizin aydınlığı ile cevap vereceğiz..." diyen Kabaktepe sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Dünyanın mihverinde olan bir ülke için, mücadele bitmez.

Bir de bu ülke, bölgesel güçse ve sürekli bir genişleme yaşıyorsa, karşılıklı hamleler hiç bitmez. Bazen askeri, bazen diplomatik, bazen ekonomik mücadele olarak devam eder.

Türk milleti bugüne kadar hiçbir meydan okumaya pabuç bırakmadı.

Bu mücadeleyi bugünlere taşıyan Cumhur İttifakı, ülkemizi güçlü ve bağımsız bir şekilde yarınlara taşıyacak kararlılıktadır."

 

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