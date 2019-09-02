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AK Parti'den Cuma hutbesi ve Diyanet açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Cuma hutbesinde 30 Ağustos'la ilgili bölümde CHP'lilerin 'Mustafa Kemal neden zikredilmilmedi' şeklindeki eleştirilere cevap verdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 18:19
AK Parti'den Cuma hutbesi ve Diyanet açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, cuma hutbesinde 30 Ağustos'la ilgili bölümde CHP'lilerin 'Atatürk neden zikredilmilmedi' şeklindeki eleştirilerine yanıt verdi. Diyanet İşleri Başkanı'nın son yaptığı duayı basın mensuplarına dinleten Çelik, burada Atatürk'ün de zikredildiğini, onun için de dua edildiğini belirtti.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

(Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamaları) Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz.

Türkiye kendi savunma sistemini güçlendirmek için bir girişimde bulunduğunda bunu sanki ittifaka (NATO) karşı ya da uluslararası ortaklarımıza karşı meydan okuma gibi sunanların aslında ortaya koydukları tavrın herhangi bir şekilde siyasi ya da diplomatik bir değeri yok.

Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini ikide bir eleştiri konusu yapmak, baştan aşağıya propagandadan ibaret yanlış bir yaklaşım.

30 Ağustos eleştirilerine cevap

Diyanet İşleri Başkanlığı önemli bir kurumdur. CHP'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'yla hem kurumsal, hem ideolojik bir kavgası olduğunu, bu kuruma karşı son derece temelden, kurum ne yaparsa yapsın, ideolojik bir hoşnutsuzluğu olduğunu biliyoruz. Bu herkesin malumudur zaten.

Burada, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın da Diyanet İşleri Başkanımız'ı gerek kurumu yönetmesindeki performansı, gerek PKK ve FETÖ gibi örgütlerin gençlerimize ve insanımıza dönük zehirleyici propagandalarına karşı yaptığı faaliyetler sebebiyle takdir ettiğini bir kere daha belirtmek isterim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk konusunda herhangi bir tartışma yoktur. Ülkemizin kurucu önderidir ve her zaman minnetle ve saygıyla anıyoruz.

"Osmanlı ile Türkiye'yi kavga ettirmeye gerek yoktur"

Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti'ni birbiriyle kavga ettirmeye gerek yoktur. Büyük bir devlet geleneğinin binlerce yıllık takipçileriyiz.

"Diyanet'in yayınlarında..."

Atatürk'e saygı konusunda, Atatürk'e dönük olarak gereken ihtimamın gösterilmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bir problemi yoktur. Zaman zaman ibadetin bir parçası olarak gündeme getirilen çeşitli konuşmalarda, söylemlerde, dualarda belli bir gündeme odaklanarak bu tip tartışmalar yapılıyor.

Ama dergilerine bakarsanız, çıkardığı yayınlarına bakarsanız, mevcut Diyanet İşleri Başkanımız'ın yaptığı çeşitli konuşmalara bakarsanız, bütün bu iddiaların boş olduğunu, gereken saygını gösterildiğini görürsünüz.

Örneğin size, son olarak Çanakkale törenlerinde yaptığı duayla ilgili bir bölümü dinletmek isterim: (Duadan: "250 bin şehidimiz için okunan 250 bin hatm-i şerifi, başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına ve onları yetiştiren annelerin babaların ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle Allahım...")

Bu, devlet erkanının önünde yapılan bir duadır. Görüldüğü gibi başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize, onların anne babalarına, mevcut Diyanet İşleri Başkanımız tarafından yapılan bir duadır.

"Diyanet hassas bir kurumdur"

Diyanet, hassas bir kurumdur. Diyanet, günlük siyasi polemiklerin dışında tutulmalıdır. Dediğim gibi, devletin bütün kurumları, Cumhuriyetimizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gereken saygıyı gösterme konusunda bir hassasiyet içindedir.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 18:19
  1. Çanakkale
  2. Ömer Çelik

YORUM YAZ

  • osmanlıosmanlı28 dk önce
    tasması israilin elinde olunca ne konuştuğunu bilmiyor siz ona zavallı deyin gerçekten iradesi yahudinin elinde bir zavallı

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