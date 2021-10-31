AK Parti'den asgari ücret ve emekli zammı müjdesi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Demiröz'ün açıklamalarından satır başları:

250 milyon kişi Kovid'e yakalandı, 5 milyon kişi vefat etti. Ülkemizde 8 milyon hastamız oldu. Dünyadaki daralmaya baktığınızda Türkiye 2020 yılı sonunda pozitif büyüyen bir kaç ülkeden biri. Bu yılda birinci ve ikinci çeyrekte 21,7 büyüdük. Türkiye'nin aylık ihracatı 20 milyar doları geçti.

Bizim Türkiye'de sıkıntımız asgari ücretliler, sabit ücretliler ve emekliler. Bu konuda çalışıyoruz. Bütçe içerisinde bu sıkıntıları çözmeye çalışacağız.

Asgari ücret ve emekli zammı

Asgari ücrette komisyon mutlaka tüm sıkıntıları ele alarak geçen yılın enflasyon rakamına bakarak belirleyecektir. Sabit gelirliyi, asgari ücretliyi ve emeklileri düşünerek zamları enflasyona göre belirleyeceğiz.

AK Parti olarak emeklileri de enflasyona ezdirmeyeceğiz.