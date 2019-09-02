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AK Parti'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan önlemi!

AK Parti, yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan konusunda dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:22
AK Parti'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan önlemi!

AK Parti Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilere olası geçişler için harekete geçti. Ak Parti'den yeni partilere vekillerin gitmemesi için vefa toplantılarının yapıldığı belirtiliyor.

AK Parti tabanından yeni kurulacak partilere kayışı önlemek için teşkilatlarda çalışma başlatıldığı belirtildi.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın parti kurma çalışmalarını hızlandırması AK Parti'de yeni önlemlerin alınmasına yol açtı.Bunun için ilk olarak olağan kongre süreci 1 yıl erkene çekilerek, ekimde başlayacak belde, ilçe ve il kongre süreçleriyle teşkilatların diri tutulması hedefleniyor.

Vefa toplantıları' yapılmaya başlandı

AK Parti içinde yapılan değerlendirmelerde yeni partilere küskün ve kırgın partililerin geçebileceği hesabı yapılıyor. Bunun önlenmesi için de 'vefa toplantıları' yapılmaya başlandı. Bu kapsamda milletvekillerinin de katılımıyla teşkilatlarda toplantılar yapılarak daha önce partinin çeşitli kademelerinde görev yapmış, ancak daha sonra kırılıp küserek uzaklaşan isimler yeniden kazanılmaya çalışılıyor.

Bu toplantıların çok daha önce yapılması gerekiyordu

Parti içinde bu toplantı ve ziyaretlerin yararlı olacağı, ancak bunun için geç kalındığı değerlendirmeleri de yapılıyor. Bazı AK Partili kurmaylar, “Bu toplantıların çok daha önce yapılması gerekiyordu. Yeni parti hazırlıkları nedeniye bir panik havasıyla hareket edilmesi doğru değil, daha serinkanlı bir politika izlenmeli” görüşünü dile getiriyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:22
  1. AK Parti
  2. Ali Babacan
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. yeni parti

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  • XYZXYZ21 dk önce
    Yine yanlis yapiyolar.Halkin taleplerine kulak versinler.Oyu vatandas veriyo

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