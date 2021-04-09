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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten haddini aşan Draghi'ye sert tepki!
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten haddini aşan Draghi'ye sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik alçak sözlerine ilişkin, "Demokrasinizi önce Akdeniz’in sularından çıkarın!" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 10:17:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten haddini aşan Draghi'ye sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanımıza utanmadan “diktatör” diyorlar. Sonra da “ama göçmenler konusunda Erdoğan’la işbirliği yapmalıyız” diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur.

Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa’nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz’in sularından çıkarın sonra konuşun!"

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