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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan eğer sahada fiili durum yaratmak gibi bir tutumdan vazgeçerse müzakere kapısı her zaman açıktır."
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan eğer sahada fiili durum yaratmak gibi bir tutumdan vazgeçerse müzakere kapısı her zaman açıktır."

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:21:47 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan eğer sahada fiili durum yaratmak gibi bir tutumdan vazgeçerse müzakere kapısı her zaman açıktır."
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