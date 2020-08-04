  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız"

Yeniakit Publisher
2020-08-04 20:41:12 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız"

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız." ifadesini kullandı.

Çelik, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız. Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtulmasını diliyoruz. Lübnan'ın kardeşi Türkiye bu zor günde kardeşlerinin yanındadır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı