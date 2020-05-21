  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Doğal ağrı kesici nektarinin 7 mucizevi faydası!

17 yaşındaki genç kızı pompalı tüfekle öldürdü

Tam bir şifa deposu! Uyku problemlerine de birebir geliyor

Tavşanlı'da 6 apartman karantinaya alındı

Galatasaray'dan Seko Fofana sürprizi
için kalan
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-21 03:37:12 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz"

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de bazı camilere yapılan saldırıları lanetlediklerini bildirdi.

Çelik, Twitter hesabından, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek, bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, paylaşımında, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı